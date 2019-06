Frederico Varandas: «Se o mercado quiser Bruno Fernandes terá um valor pesado»

Frederico Varandas garantiu que o Sporting está preparado para a continuidade de Bruno Fernandes mas também para uma eventual saída do capitão. Numa entrevista à Sporting TV, o presidente falou em vários cenários acautelados.

"Parece que é uma das novelas do verão, temos acompanhado com atenção e até com alguma ironia. Esta estrutura preparou-se para o mercado. O que é isso? Vender Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia? Não. Fizemos vários planos, A, B e C. Sabemos que os jogadores como o Bruno Fernandes, que fez uma época fantástica, será alvo de cobiça. Mas isto não implica que saia e também não implica drama nenhum se sair. Se o Bruno Fernandes ficar, o Sporting está preparado e temos um plano A. Se sair, temos um plano preparado para atacar o mercado, o plano B. Não gosto de surpresas na vida e preparámo-nos para os vários cenários", explicou o líder leonino.





Varandas garantiu ainda que o médio "não sairá por 35 milhões de euros": "Bruno Fernandes é jogador do Sporting, um grande profissional e um grande capitão. Se o mercado o quiser, vai ter um valor pesado…"Questionado sobre um eventual incentivo ao internacional português - um salário de cinco milhões de euros - para este ficar em Alvalade, Varandas "considera que, ficando, é de inteira justiça melhorar as condições contratuais" do jogador.

"Se há coisa que um presidente da SAD tem de saber é entender o balneário e reconhecer o valor desses jogadores. Conheço Bruno Fernandes não só como presidente mas também como diretor clínico, cresceu muito este ano. Esta estrutura fez muito para que ele crescesse, eu tenho memória. Ainda neste ano, com Peseiro, antes do mercado de janeiro, com Nanis, Monteros, etc, Bruno Fernandes andava a pedir desculpa nas redes por as coisas não saírem bem", lembrou.