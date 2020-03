Frederico Varandas: «Silas teve sempre grande dignidade»

Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou umas palavras para Silas na conferência de imprensa de apresentação de Rúben Amorim.





"Sobre Silas, agradeço e sempre tivemos uma relação 100% transparente e leal e sempre teve grande dignididade enquanto foi treinador do Sporting", disse o líder do clube leonino.O Sporting anunciou quarta-feira a rescisão "por mútuo acordo" dos vínculos e Silas e dos adjuntos Zé Pedro, Rui Nunes e Pedro Alves.Silas anunciou a sua saída do cargo na terça-feira, pouco depois da derrota sofrida em casa do Famalicão, por 3-1.