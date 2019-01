Protesto: Varandas só irá para a tribuna após o último adepto entrar no estádio

Frederico Varandas vai tomar uma medida de protesto no Estádio do Bonfim, no jogo desta quarta-feira do Sporting contra o V. Setúbal. Com efeito, o presidente leonino decidiu que apenas entrará na tribuna depois do último adepto entrar no estádio.Ao que foi possível apurar por, a tomada de posição do líder dos verdes e brancos prende-se com as sucessivas entradas tardias dos adeptos sportinguistas, contra a vontade dos próprios, nos últimos jogos para o campeonato disputados fora de portas.Recorde-se que, na anterior deslocação dos leões, o vice-presidente do Sporting, João Sampaio, já havia manifestado a sua preocupação e insatisfação com os referidos atrasos.