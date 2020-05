Varandas diz que "só Matheus Nunes vai pagar Rúben Amorim" e vê técnico num tubarão europeu

Frederico Varandas deixou rasgados elogios a Matheus Nunes, médio de 21 anos do Sporting, contratado ao Estoril.





"O Sporting tem tem 50 por cento do passe de Matheus Nunes e pagou 500 mil euros por essa parte. Tem a hipótese de comprar mais 40 por cento por outros 500 mil euros. Temos todo interesse em comprar. Ele custou 500 mil. Do que eu já vi do Matheus Nunes, como está a treinar hoje com os colegas com Battaglia, Doumbia, Vietto… Não tenho dúvidas nenhumas que vai pagar o Rúben Amorim. Só ele vai pagar o Rúben Amorim. Eu, para acertar no treinador, tem de ser competente e completamente em sintonia com a aposta nos jovens", disse o presidente do Sporting numa entrevista ao Canal 11, elogiando depois Rúben Amorim."Sempre fui muito próximo dos treinadores. Há dois treinadores que se eu pudesse... Leonardo Jardim e Jorge Jesus, para mim, de todos com quem trabalhei até hoje, estão lá em cima. E hoje, posso dizer sem dúvida alguma, que o treinador do Sporting muito dificilmente dentro dos próximos três a quatro anos não está num dos melhores clubes europeus. Não tenho a menor dúvida do que tenho a dizer. Leonardo Jardim não conquistou títulos no Sporting e foi [para um grande europeu], não é por aí. O que eu estou a querer dizer é que Rúben Amorim, digo isto [do ponto de vista] de quem segue a sua metodologia de treino, liderança, o não ter medo de apostar num miúdo que tem talento..."