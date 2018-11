Frederico Varandas: «Só olho para o futuro e não para o passado»

Frederico Varandas esteve esta quinta-feira à tarde no núcleo Sporting de Londres e, num breve discurso, não escondeu estar otimista."Estou otimista para o jogo com o Arsenal e para esta época. Só olho para o futuro e não para o passado", afirmou perante as 300 pessoas que marcaram presença naquele espaço da capital inglesa, vindas também da Holanda, Alemanha, França e Luxemburgo.O presidente do Sporting entregou uma camisola do clube e dedicou palavras de apreço aos responsáveis do núcleo que hoje recebeu a carta de representação deixando de ser somente uma filial.Já ontem, Varandas havia participado num jantar com a direção do Arsenal.Sporting e Arsenal defrontam-se esta noite, às 20 horas, em jogo da 4.ª jornada do Grupo E da Liga Europa.