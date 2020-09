Frederico Varandas sobre a formação do Sporting: «Este é o futuro e o caminho»

Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Tiago Tomás e Joelson Fernandes foram adicionados ao mural da Academia Sporting, que conta com os nomes formados em Alcochete que foram lançados para a equipa principal. A cerimónia contou com Frederico Varandas e o presidente referiu que "todos os funcionários trabalham" para que mais atletas cheguem à equipa principal e que esse tem de ser "o verdadeiro sonho" de um jogador das camadas jovens do Sporting.





O líder leonino lembrou que "é um orgulho" o facto de 12 jogadores da formação já terem sido lançados pela equipa principal desde o início do seu mandato estrearam-se pela equipa principal. Varandas sente que é importante "defender o jogador formado no Sporting, que tem de saber os valores e as exigências deste Clube" e frisou que "este é o futuro e o caminho".