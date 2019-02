Frederico Varandas sobre as claques: «Voltámos a receber ameaças intimidatórias»

Frederico Varandas criticou esta sexta-feira o comportamento das claques, referindo que voltaram as "ameaças intimidatórias" e as "exigências"."É legítimo criticarem a exibição da equipa? É. Mas também é legítimo eu criticar a claque. Não gostei da atitude nos dois últimos jogos em casa. Querem um grupo com maior talento da formação? Nós também. Mas sabem a principal razão de não termos um grupo assim? Eu lembro: 14 de maio de 2018. Hoje quando o clube se está a reerguer, voltámos a receber ameaças intimidatórias. Vejo exigências, elementos de claques a protestarem com sócios anónimos", referiu o presidente dos leões na conferência de imprensa sobre o ponto da situação atual do Sporting.Frederico Varandas lembrou que conhece bem a realidade das claques, mas que hoje não reconhece nestes grupos o amor puro ao clube de outros tempos: "Nos anos 90 fiz parte da Juventude Leonina, havia excessos mas um amor puro pelo clube. Um dar sem receber, hoje não reconheço esse espírito. Vejo um negócio. Enquanto aqui estiver, o Sporting não será refém de ninguém", garantiu.O presidente do clube explicou ainda a situação dos bilhetes das claques: "tinham direito a 865 bilhetes grátis e podiam comprar 1000 ao preço mais barato, por outro lado têm direito a receber 50% quotização dos sócios que estão inscritos nas claques. Desde 2013 a dívida passou de 115 para 780 mil euros, segundo o valor que apurámos, sendo que a sua totalidade pertence quase por completo à Juventude Leonina."