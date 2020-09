Frederico Varandas sobre as contas do Sporting: «Conseguimos dar passos gigantes»

O Sporting divulgou esta segunda-feira as suas contas anuais, destacando-se o facto de passar de prejuízos a lucros, em termos homólogos, e de registar o maior volume de negócios da sua história.



A Sporting SAD terminou a temporada de 2019/2020 com lucros de 12,5 milhões de euros, contra prejuízos de 7,9 milhões na época de 2018/2019, indicou esta segunda-feira a sociedade anónima desportiva "leonina" no relatório e contas divulgado junto da CMVM.





No documento enviado à CMVM, Frederico Varandas congratula-se pelos resultados alcançados."É com muito orgulho e um enorme espírito de agradecimento que me dirijo a todos os colaboradores e atletas da Sporting SAD, que permitiram à organização enfrentar dois momentos marcantes em pouco mais de 2 anos. Depois do ataque de Alcochete, com todas as consequências conhecidas, em Março de 2020, deparamo-nos com uma crise global sem precedentes provocada pela Covid-19 e cujos efeitos no mundo do desporto ainda não sabemos na plenitude. Apesar das duas gigantescas batalhas sequenciais de conjuntura que enfrentámos, a organização teve capacidade de resiliência para as encarar. Ultrapassámos "juntos" um período de confinamento e de lay-off e ainda assim conseguimos dar passos gigantes que colocam a SAD mais perto do destino traçado há 2 anos. No âmbito da estratégia definida estamos mais perto de alcançar o modelo que sempre defendemos para assegurar a sustentabilidade da Sporting SAD a médio/longo prazo.O investimento efectuado na formação está hoje a colher os primeiros frutos e materializa-se na entrada de vários jovens no plantel da equipa profissional do Sporting CP – alguns ainda com 17 e 18 anos – com reflexo na última convocatória da selecção nacional de Sub21, onde estamos representados com 8 jogadores, um número recorde da última década e uma das maiores representações de sempre. Um feito para o qual contribuiu o talento de cada um, o trabalho efectuado assente numa nova metodologia de desenvolvimento centrado no jogador, o investimento que conseguimos realizar nas recursos humanos e infraestruturas, e também a contratação de um treinador da equipa A sem receios de lançar no campo uma mão cheia de novos jogadores com o ADN Sporting. Este é o caminho que traçámos, este é o caminho para garantir o futuro do Sporting CP. Nas duas últimas épocas, assinámos 32 contratos profissionais e 49 contratos formação e na presente época, já garantimos mais 9 contratos profissionais e 16 de formação.É um modelo desportivo que assenta num equilíbrio essencial do plantel, entre jogadores de formação e jogadores com maior experiência e qualidade confirmada, sempre guiado pelo princípio incontornável de sustentabilidade financeira, pelo que realço também o esforço de ajustamento efetuado na massa salarial.De realçar que o reequilibrio nos gastos com pessoal foi acompanhado de um processo corporativo de revisão salarial, assente na promoção da equidade interna, cujo resultado foi um aumento do vencimento de 51% dos colaboradores.Apresentamos este ano resultados positivos de €12,5M, e conseguimos reduzir o gap operacional, excluindo efeitos one-off de indemnizações, provisões e impacto COVID-19 em cerca de €10,5M, o que nos dá no futuro uma maior flexibilidade de ajustamento aos ciclos de receita, mantendo a competitividade desportiva.É uma época que se inicia ainda com contornos de enorme incerteza, porém com a certeza que exigirá um enorme desafio financeiro resultante dos impactos directos e indirectos que a pandemia ainda vai agudizar.No entanto, estamos preparados e confiantes que, mais uma vez, vamos superar os desafios que temos pela frente. Continuaremos a concretizar a nossa visão estratégica, cujos pilares e linhas mestras reforçámos em Março no documento Regresso ao Futuro, aproximando-nos da missão de dar uma experiência de excelência a todos os Stakeholders nas várias vertentes do ecossistema Leonino"