Frederico Varandas sobre Jordão: «Ganhou um lugar na imortalidade»

Frederico Varandas reagiu ao falecimento de Rui Jordão. Numa mensagem divulgada pela Sporting TV, o presidente dos leões destacou a excelente carreira que Jordão fez com a camisola do Sporting.





"A minha primeira palavra vai para a família de Rui Jordão. Em nome de todos os sportinguistas quer endereçar as mais sentidas condolências à família. Hoje o Sporting Clube de Portugal e o desporto nacional estão de luto. Na história do Sporting encontramos grandes atletas, grandes jogadores e algumas lendas. Rui Jordão é uma dessas lendas. O Rui Jordão encantou uma geração com os seus mais de 180 golos com o leão rampante ao peito. Jordão é um homem de bem, de valores, um artista dentro de campo e continuou a sê-lo fora de campo. Rui Jordão partiu hoje e ganhou um lugar na imortalidade", disse Frederico Varandas.