Frederico Varandas: «Sousa Cintra disse um chorrilho de disparates»

Frederico Varandas respondeu às críticas de Sousa Cintra - que voltou a lamentar a saída de José Peseiro, dizendo que com o técnico português o Sporting teria sido campeão -, pedindo "mais respeito" ao antigo presidente da SAD na Comissão de Gestão dos leões

"Sousa Cintra disse um chorrilho de disparates, desde o empréstimo obrigacionista, situação de Nani, Bruno Fernandes… Demonstra um constante desrespeito, devia ter mais respeito por Marcel Keizer, nem que seja pelo facto de Keizer ter oferecido ao Sporting mais títulos do que Sousa Cintra ofereceu em seis anos de mandato", começou por dizer à Sporting TV.Nesse sentido, Varandas lamentou as críticas ao próprio clube feitas por elementos com ligação ao Sporting. "Vou aproveitar para constatar algo que vivemos na pele nestes 10 meses de direção mas que sempre vivi no Sporting, que o torna um clube particular. É um facto que existem sempre pessoas que não são da direção mas que falam do Sporting. Vêm para as televisões e rádios e falam constantemente, muitas vezes sem conhecimento e com maldade", vincou.

"Não falo enquanto presidente, mas sim como sócio: falam sem que isso em nada ajude o Sporting. Sousa Cintra tem um bocadinho mais de responsabilidade, foi presidente da Comissão de Gestão, da SAD. Nós CD temos muito respeito pela Comissão de Gestão, porque deram a cara num momento difícil e em que muitos rejeitaram e eles aceitaram. É fácil hoje criticar as decisões deles, prefiro ver que fizeram o que puderam. É assim que vejo. Agora, não podemos ser bombardeados por questões como a de essa entrevista, e já não é a primeira, de profunda irresponsabilidade", rematou Varandas.