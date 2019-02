Frederico Varandas: «Sporting está bastante mais governável e mais estável»

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Frederico Varandas considera que o Sporting está hoje "bastante mais governável e mais estável do que em setembro", quando entrou em funções como presidente do clube. Numa entrevista à RTP3, o responsável máximo dos leões diz que "ainda não temos as condições ideiais" mas sim a "estabilidade que gostaríamos neste momento".Questionado sobre se estabilidade já se sente da bancada para dentro de campo, Varandas respondeu que sim. "Eu não acredito que nada na vida passa do 8 para o 80 e era um processo que era difícil - não vou dizer que era fácil fazer, muitas pessoas até consideravam que ia demorar meses, anos para cicatrizar as feridas criadas entre adeptos, profissionais, os prejuízos financeiros que vieram daí -, mas a verdade é que estávamos preparados para este cenário. O Sporting hoje tem uma estabilidade totalmente diferente. As pessoas que aqui trabalham sentem que há um rumo, uma exigência, que há um dever de servir este clube da melhor maneira. Mas estas pessoas têm de ter condições, ser bem tratadas e obviamente vamos exigir sempre o máximo de todos", considerou.