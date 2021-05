Frederico Varandas: «Sporting está bem e de saúde»

Frederico Varandas ainda não falou publicamente depois da conquista do título de campeão nacional de futebol, mas esta sexta-feira, à margem da cerimónia de entrega de dois troféus do râguebi feminino ao Museu Sporting (taça do campeonato e Supertaça), o presidente leonino deixou uma curta análise ao momento do clube.





"O Sporting está bem, de saúde, está saudável", atirou o presidente dos leões à televisão: "Hoje viemos aqui colocar mais dois títulos de uma equipa que tem uma alma espetacular. São leoas dentro do campo, com alma e compromisso. Uma equipa amadora, com as suas vidas... Uma atleta até acabou de ser mãe. É um exemplo. É a prova do quão eclético é o clube. A nossa missão é deixar o Sporting com mais títulos do que quando chegámos."