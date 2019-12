Frederico Varandas: «Sporting vê com entusiasmo a recandidatura de Fernando Gomes»

Frederico Varandas aplaudiu a recandidatura de Fernando Gomes à liderança da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em comunicado, o presidente do Sporting lembrou os méritos da atual direção da FPF e garantiu que o clube leonino "vê com enorme otimismo e entusiasmo a recandidatura do Dr. Fernando Gomes, em quem deposita enorme esperança no contínuo melhoramento do futebol nacional."





"O Sporting Clube de Portugal reconhece, valoriza e apoia quem lidera com competência e rigor.

Nos últimos anos, sob a liderança do Dr. Fernando Gomes, a Federação Portuguesa de Futebol escreveu uma das páginas de maior glória do futebol nacional, com as conquista do Campeonato da Europa em 2016 e da Liga das Nações em 2019 entre muitas outras vitórias.

Por todo o trabalho que tem sido realizado de forma transversal e em diversas áreas, o SCP vê com enorme optimismo e entusiasmo a recandidatura do Dr. Fernando Gomes para presidente da FPF, em quem deposita enorme esperança no contínuo melhoramento do futebol nacional, e na sua intransigente defesa junto de todas as instâncias nacionais e internacionais."