Frederico Varandas: «Temos de acertar com o clube onde o treinador ainda está a trabalhar»

Frederico Varandas esteve sexta-feira em Amesterdão, na Holanda, onde negociou a contratação do sucessor de José Peseiro. O presidente do Sporting viajou acompanhado pelo diretor de relações internacionais, Hugo Viana, bem como por um dos advogados do clube, no caso João Lobão, precisamente com o objetivo de discutir e finalizar detalhes do contrato.

Frederico Varandas desvendeu este sábado alguns pormenores sobre o novo treinador do Sporting sem que tenha revelado o nome. O presidente leonino disse que o sucessor de Peseiro está escolhido e que tem um vínculo com um clube."Temos de acertar com o clube onde o treinador ainda está a trabalhar", disse à partida para os Açores, onde o Sporting joga domingo com o Santa Clara.O presidente do Sporting adiantou que "houve um interesse real" na contratação de Leonardo Jardim, antigo técnico do clube, mas que "nunca chegou a ser opção", porque o treinador que rescindiu recentemente com o Monaco "não pretende regressar a Portugal a curto prazo".Frederico Varandas rejeitou que tivesse tomado a decisão de despedir José Peseiro imediatamente após a derrota sofrida na quarta-feira na receção ao Estoril Praia, do segundo escalão, por 2-1, em jogo da Taça da Liga, tendo mandado agendar uma reunião com o técnico para o dia seguinte.