Frederico Varandas: «Ter coragem é não ceder ao medo»

Na receção na Câmara Municipal de Lisboa, Frederico Varandas destacou esta tarde que o Sporting conseguiu ser campeão "com cerca de 25% do orçamento de um dos rivais."





"Conseguimos graças a estes senhores que estão atrás de mim. Por terem sido competentes, resilientes e com muito coração. Hoje estamos aqui a festejar uma vitória entre muitas outras, que tiveram início há três anos, um percurso difícil. Sempre disse que, com o atraso que tínhamos, não podíamos vencer os nossos rivais à custa do dinheiro, do poder e da força, mas à custa de inteligência. Teve de ser inteligência com muita resiliência, competência e sobretudo não ceder ao populismo que vem do exterior", salientou o presidente leonino.Na caminhada para o título, Varandas conta um momento marcante. "Deixem-me confessar. A seguir a esta equipa ter sofrido dois empates, com o Famalicão e o Belenenses SAD, e vimos reduzida a 4 pontos a vantagem sobre um dos bosso rivais, sentimos nesse momento... 'Lá vamos cair outra vez, lá vamos desiludir outra vez'. E eu pela primeira vez escrevi à minha equipa do Conselho Diretivo. A seguir ao empate com o Belenenses SAD escrevi-lhes para dizer que íamos ser campeões. Não por termos o melhor treinador, um plantel com uma alma incrível mas sobretudo por termos mudado a mentalidade do Sporting, que é uma mentalidade vencedora. E se me perguntam: 'É normal se naquele momento senti medo, após uma época espetacular, de morrer na praia? Senti. O treinador sentiu? Todos sentimos. Ter coragem é não ceder ao medo", lembrou Frederico Varandas.O líder leonino deixou um desafio para o futuro: "Peço aqui a todos os adeptos do Sporting, a todos os sócios do Sporting. Vai haver momentos em que os nossos adversários nos vão encostar às cordas. Nunca mostrem medo nessa altura, aos nossos jogadores e muito menos aos nosso adversários. Sofremos juntos e temos a certeza de que eles se vão agarrar às cordas e vão conseguir contra atacar. É assim que vamos conseguir enfrentar as adversidades que aí vêm", disse.