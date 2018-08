Frederico Varandas esteve na noite desta quarta-feira no Núcleo do Sporting de Alverca, para mais uma sessão de esclarecimento com os sócios e adeptos. A visita contou com casa cheia. Varandas foi o primeiros dos agora oito candidatos à presidência do clube de Alvalade a formalizar a candidatura, entregando listas e programa a Jaime Marta Soares, na terça-feira, 31 de julho.Na corrida estão, por agora, além de Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, João Benedito, Fernando Tavares Pereira, Dias Ferreira, José Maria Ricciardi, Bruno de Carvalho e Carlos Vieira. Zeferino Boal juntou a sua candidatura à de Ricciardi. BdC e Carlos Vieira deverão ser suspensos por um ano e impedidos de concorrerem, apesar de terem as respetivas campanha em marcha.