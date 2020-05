Frederico Varandas: «Tínhamos uma equipa de sub-23 com Marcos Túlios, Paulinhos...»

Um dos temas abordados por Frederico Varandas na entrevista desta noite ao canal 11 foi a formação e aí deixou algumas garantias no que toca ao futuro imeditado do Sporting.





"Investir na Academia não é só mudar os relvados. Diretor de recrutamento, de unidade de performance, de scouting, de departamento clínico mudaram todos. Mudámos estes recursos humanos e vimos o que tínhamos em termos de formação", considerou o presidente dos leões."Tínhamos uma equipa de sub-23, uma equipa B que desceu de divisão e que foi desativada. Um erro crasso. Na equipa sub-23 tínhamos Marcos Túlios, Paulinhos, jogadores com 22 anos e 23, ordenados pesados, que rendimento deram? Agora temos miúdos com talento", constatou Varandas. "Fizemos um grupo de elite que idade têm? 15 e 16 anos. Podiam ajudar a equipa principal? É difícil. Então o que é que vamos fazer? Portanto, são juvenis e para o ano vão estar nos sub-23", acrescentou."O Tiago Tomás, o Eduardo Quaresma, o Nuno Mendes estão na equipa principal. Vamos chegar lá. Temos hoje um modelo de evolução centrado no jogador. Há um grupo de elite identificado, seja sub-13, sub-15 e sub-17. Estão catalogados como grupo de elite. Todo o staff, desde os recursos humanos, do pessoal da nutrição sabem quem são eles no grupo de elite. O objetivo é chegar à equipa principal. O Matheus Nunes foi contratado por nós em janeiro de 2019 e estava no Estoril B. Preparámos os miúdos e mesmo agora não é fácil, porque esses miúdos têm 17 anos", analisou.E sobre a equipa B deixou uma garantia: "Vamos tê-la já este ano. Ainda não é oficial. Ainda não está consumado, apesar de já ter tido uma conversa com o presidente Fernando Gomes. Tínhamos planeado o regresso na equipa em 2021/22. Mais uma vez, é fácil destruir mas construir é difícil. Equipa B é fundamental no processo da formação que é a ultima etapa. O treinador ainda não temos. Tem de ser completamente alinhado com o treinador da equipa A. Eu quero que Rúben Amorim tenha uma palavra nessa escolha. A equipa B à imagem do que são as outras equipas da formação, o objetivo número um é formar jogadores."