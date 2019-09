Frederico Varandas: «Um não tinha carta de condução e outro a carta não era verdadeira»

Depois de Jovane Cabral ter sido apanhado pela PSP a conduzir sem carta de condução , Frederico Varandas deixou um aviso ao plantel, nomeadamente a quem prevaricar."Um não tinha carta de condução [n.d.r.: referindo-se a Wendel, na época passada], de todo, e outro a carta não era verdadeira. Não somos a DGV, não temos capacidade para controlar isso. Mas veja o passado de Piqué no Barcelona. Os problemas resolvem-se internamente. O jogador tem de saber que quando acontece algo, é também o nome do Sporting que está em causa. Tem de saber comportar-se com dignidade", referiu o presidente do Sporting numa entrevista à SIC.O jovem extremo do Sporting foi apanhado pela PSP a conduzir sem carta de condução junto ao centro comercial Strada, em Odivelas, e já está sob a alçada disciplinar dos verde e brancos, tendo uma multa bem pesada à sua espera.