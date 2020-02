Frederico Varandas: «Vamos com confiança para passar aos oitavos de final»

Frederico Varandas lidera a comitiva do Sporting, que partiu esta terça-feira rumo à Turquia, onde quinta-feira vai defrontar o Basaksehir, na segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa. Depois da vitória por 3-1, na primeira mão, em Alvalade, o presidente leonino acredita que os leões vão garantir a passagem à próxima fase.





"Vamos com essa confiança para passarmos aos oitavos de final, é esse o nosso objectivo", disse, no aeroporto, à Sport TV.Frederico Varandas foi também questionado se espera apoio dos adeptos em Istambul. "Sem dúvida nenhuma. Todos queremos muito o Sporting nos oitavos de final", sublinhou.O presidente leonino foi ainda confrontado com o noticiado interesse do Sporting em Rúben Amorim, mas recusou comentar.