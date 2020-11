Frederico Varandas volta ao Exército para o combate à pandemia

Frederico Varandas vai, uma vez mais, apresentar-se ao serviço no Exército no combate à pandemia. Depois de, em março passado, ter sido notificado para ajudar pacientes no Hospital das Forças Armadas, o presidente do Sporting voltará a cumprir as funções de oficial médico, acumulando com as tarefas na liderança do clube de Alvalade.





Na Sporting TV, o responsável de comunicação dos leões, Miguel Braga, sublinhou que Varandas "é sempre o primeiro a chegar-se à frente nessas ocasiões". "À imagem do que se passou na primeira vaga, o presidente vai acumular funções e fazer serviços médicos durante a semana. Devidamente autorizado, acumula as funções de oficial médico e de presidente do Sporting", começou por referir."Vai estar, mais uma vez, na linha da frente a tratar doentes com Covid. Vai ser exigente, mas o nosso presidente é jovem, resiliente e resistente. Tenho a certeza que vai ajudar o país no combate à pandemia", frisou.