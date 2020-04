Frederico Varandas volta ao Sporting no fim do estado de emergência

O terceiro período do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, termina no dia 2 de maio, e tudo indica que não será renovado, pelo que, à luz da legislação, o presidente do Sporting será ‘libertado’ da missão que tem desempenhado no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, regressando em exclusivo ao clube, que nunca deixou de acompanhar... à distância.





Tal não significa que este regresso seja imediato, pois os pacientes que têm sido acompanhados por Frederico Varandas não vão recuperar por decreto-lei. Ou seja, o líder leonino poderá ter de prolongar por mais alguns dias, a tempo parcial, esta comissão de serviço.

Seja como for, o presidente dos leões vai mesmo reassumir funções em pleno, de modo a preparar a retoma do futebol português, algo que deverá acontecer entre maio e junho.