Fredy Montero: «FC Porto está muito forte mas pode ter um mau dia»

Fredy Montero não jogará o clássico frente ao FC Porto, este sábado, às 15h30, devido a problemas fisícos , mas o avançado colombiano do Sporting, em entrevista à 'Marca', abordou o jogo da 17.ª jornada da Liga NOS."O FC Porto está muito forte, mas no futebol tudo pode acontecer. Neste jogo em concreto, eles podem ter um mau dia e nós um bom. Teremos de estar muito concentrados. Nestas partidas a qualidade individual pode marcar a diferença", afirmou o avançado colombiano quando questionado sobre a formação orientada por Sérgio Conceição, adversária dos leões este sábado no Estádio de Alvalade."Temos de pensar jogo a jogo, todos são importantes. Nesta nova fase, com o novo treinador, nem todos os jogos foram excelentes, mas tem havido muitas coisas boas", referiu ainda apontando as principais mudanças sentidas com a chegada de Marcel Keizer para o lugar de José Peseiro."A maior diferença está na forma de treinar, porque o esquema tático, 4x3x3, foi mantido, no entanto, Keizer dá-nos menos liberdade quando temos posse de bola. Quer se sejamos dinâmicos, que joguemos de forma simples, um ou dois toques e progredindo juntos no espaço ofensivo. Keizer sublinha a importância a praticar futebol simples ", explicou Montero.