Fredy Montero: «Os treinadores portugueses são os melhores do Mundo»

Fredy Montero estranha a demora da federação colombiana em nomear um selecionador nacional. Em entrevista à 'Marca', o jogador do Sporting avaliou a possibilidade de Carlos Queiroz ocupar o cargo e aplaudiu a escolha."Creio que os treinadores portugueses são os melhores do Mundo. Pela forma de trabalhar no dia a dia, pela forma como vêem o futebol... Hoje em dia há portugueses a treinar as melhores equipas nas melhores ligas o mundo", afirmou o avançado.E prosseguiu: "Uma vez ouvi dizer que Leonardo Jardim também estava na lista e, por ter sido treinado por ele no Sporting, sei que é um treinador de alto nível e que pode fazer com que a Colômbia dê o salto que precisa a nível internacional. Na minha primeira experiência na Europa ensinou-me muito e não tive aquele período de adaptação de que falam sempre que é preciso quando se chega do futebol sul-americano".Montero garantiu ainda que regressar à seleção da Colômbia não é uma obsessão. "Tenho sempre essa expectativa porque sou um profissional e sei que tenho as capacidades para utilizar o meu talento em qualquer equipa de que faça parte".