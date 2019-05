Fredy Montero recorda golo 'decisivo' na final Taça de Portugal

Fredy Montero partilhou ontem, na rede social Twitter, um momento que o próprio considerou "inesquecível". Aquele em que, na final da Taça de Portugal de 2014/15, marcou o golo do empate, conduzindo o jogo para um prolongamento e um desempate por penáltis, que a equipa então treinada por Marco Silva venceria, por 3-1. "Momento inesquecível, sempre na minha memória com muita alegria. Sábado há mais uma final para ganhar, amigos", escreveu o avançado colombiano, de 31 anos, cedido pelos leões no último mercado de inverno ao Vancouver Whitecaps da MLS. Recorde-se que o decisivo golo de Montero surgiu já em período de compensações (90’+3).