Fredy Montero será reavaliado

Fredy Montero saiu lesionado do pé direito no início da 2ª parte e hoje será reavaliado pelo departamento médico leonino, de forma a apurar a extensão do problema. Aos 56 minutos de jogo, o avançado colombiano sofreu uma entrada mais dura de Chesnakov, quando procurava receber a bola na zona do meio-campo, e prendeu o pé direito na relva, originando a lesão.

A verdade é que de imediato o colombiano se queixou com dores, levando então à entrada da equipa médica em campo. Depois de uma análise mais pormenorizada ao pé, o jogador saiu de maca sob uma grande ovação do público em Alvalade. Fredy Montero, de 31 anos, está desde já em dúvida para o encontro com o Nacional, no domingo, apesar de se desconhecer a gravidade do problema.

Ontem, no regresso à titularidade – já não atuava nessa condição desde o jogo com o Arsenal –, o avançado colombiano fez o seu quarto golo da temporada, o segundo na Liga Europa e curiosamente também ao Vorskla.

Montero tem alternado entre a condição de titular e a de suplente, mas com o regresso de Bas Dost tem sido menos utilizado.