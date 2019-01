Funcionário fez comentários racistas na Sporting TV

O autor de comentários de teor discriminatório e racista durante a transmissão do Sporting -Sintrense em juvenis, na Sporting TV, foi António Gonçalves, um funcionário dos leões que trabalha no Polo do Estádio Universitário de Lisboa, que costumava ser convidado para comentar jogos da formação.

O caso remonta a 23 de setembro, ao minuto 69 do referido encontro, quando o Sintrense fez uma substituição e o jogador escolhido para sair, Tondoango Samuel, se aproximou da linha lateral. Em direto da Sporting TV, um momento que está disponível em vídeo nas redes sociais, António Gonçalves começou por tecer considerações sobre o porte físico do médio, de 16 anos, mas não se ficou por aqui. "Que grande calmeirão. Tenho a impressão de que já foi operado à próstata", disparou, sem medir as palavras, antes de rir à gargalhada vários segundos.

Três meses depois, a 28 de dezembro, o episódio deu origem à abertura de um processo disciplinar contra o Sporting e contra um desconhecido, visto que António Gonçalves não é identificado, por parte da Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina da FPF, em resultado de participação do jogador português. Tondoango Samuel apresentou também queixa-crime no DIAP, nomeadamente por difamação, em virtude de terem sido lançadas suspeitas sobre a sua idade. António Gonçalves continua a ser colaborador do Sporting. Deixou de ir à Sporting TV, não diretamente por causa do incidente, mas porque deixou de ser prática interna da estação convidar funcionários para comentar jogos da formação.



Mea culpa e reprimenda



Logo após o incidente, o diretor da Sporting TV apresentou um pedido de desculpas público ao Sintrense, extensivo ao jogador Tondoango Samuel, à família e aos amigos, pelos "comentários lamentáveis" de António Gonçalves. "A Sporting TV não se revê neste tipo de comentários e pauta toda a sua atuação dentro do respeito por todos os adversários. As nossas sinceras e profundas desculpas por palavras que nada tiveram de intencionais ou ofensivas, mas que se capitalizaram num momento infeliz, triste, totalmente despropositado, e que não se voltará a repetir", escreveu então Rui Miguel Mendonça.



Fonte oficial do Sporting garante a Record que o funcionário foi responsabilizado. "O Sporting CP, em face de um comentário manifestamente impróprio, reiterou e reforçou os procedimentos internos no clube e junto do colaborador e da própria Sporting TV para que se evitem quaisquer comentários que possam ser de alguma forma divergentes dos valores que o Sporting CP sempre praticou no futebol e na sociedade", reagem os leões.