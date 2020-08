Funcionários do Sporting positivos à Covid-19 estão em quarentena

Funcionários do Sporting que trabalham na Academia testaram positivo à Covid-19 e estão isolados a cumprir quarentena, de acordo com as recomendações da DGS.





Até ao momento o Sporting não divulgou o número de funcionários nem de quando datam os testes positivos, mas segundo informações recolhidas pelo nosso jornal tratam-se de situações pontuais pelo que não está em causa um surto.Entre jogadores, só Vietto e Battaglia testaram positivo mas entretanto já fizeram novos exames que não detetaram a presença do vírus SARS-Cov-2.