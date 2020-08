Funções de Beto no Sporting diluídas por Hugo Viana e Vasco Fernandes

Com a saída de Beto, as responsabilidades do antigo ‘team manger’ serão diluídas na estrutura de futebol, uma vez que o cargo deixará formalmente de existir. A opção da SAD foi delegar uma parte das funções no diretor desportivo Hugo Viana, que passará a estar mais próximo da equipa, e as restantes competências, mais de ordem logística, passarão para a esfera de Vasco Fernandes, que continua a ser secretário técnico. Beto foi convidado para ficar como diretor de relações internacionais.