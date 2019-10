Fundação luta contra o cancro

A Fundação Sporting divulgou ontem que vai associar-se à campanha solidária Outubro Rosa, que visa a prevenção e o diagnóstico do cancro da mama. Desta forma, todas as mulheres que se fizerem sócias do Sporting até ao próximo dia 23 receberão um convite por parte da Fundação para o encontro frente ao V. Guimarães, a contar para o campeonato.