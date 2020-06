Fundação Sporting ajuda em três frentes

A Fundação Sporting continua a participar em diversas ações de solidariedade e, nos últimos dias, participou em três campanhas distintas a nível nacional e internacional. Respondendo a uma solicitação do Alto Comissariado para as migrações, a Fundação Sporting entregou roupa e material escolar a 25 crianças de nacionalidade grega, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, que chegaram a Lisboa nos últimos dias.

A nível nacional há ainda a destacar a entrega de brinquedos à Associação Cultural Moinho da Juventude, sediada na Cova da Moura, que agora os irá distribuir por crianças carenciadas.

O Banco de Leite de São Tomé e Príncipe também recebeu bens alimentares e roupa que agora serão enviados à população.