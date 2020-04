Fundação Sporting disponibiliza dois computadores portáteis a estudantes do Algueirão

Rafael e Rodrigo Cunha, dois jovens de 12 e 14 anos, respetivamente, residentes em Algueirão, nos arredores de Lisboa, já podem seguir o ensino à distância, através de dois computadores portáteis oferecidos pela Fundação Sporting, que, em parceria com um dos operadores de telecomunicações móveis nacionais, assegurou ainda aos dois estudantes um ano grátis de acesso à internet e um telemóvel novinho em folha para cada um deles.





O ponto de partida para esta iniciativa foi uma reportagem da RTP, realizada no quarto dos dois jovens, onde habitualmente estudam, sem qualquer computador mas com um cachecol do Sporting em lugar de destaque. A imagem impressionou os vice-presidentes Francisco Salgado Zenha e Maria Serrano, que se apressaram a contactar os seus parceiros nesta área, que se disponibilizaram a ceder os referidos equipamentos.A entrega, juntamente com duas camisolas personalizadas e mais algum merchandising do clube, ocorreu esta quarta-feira, na presença da mãe do Rafael e do Rodrigo, bem como de Tiago Sanches da Cunha, em representação da Fundação Sporting.