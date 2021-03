Fundação Sporting distribui refeições

A Fundação Sporting promoveu este sábado em Alvalade mais uma acção solidária de apoio aos sem-abrigo, desta vez inserida na época festiva da Páscoa, que se celebra no próximo dia 4 de abril.





A iniciativa consistiu na entrega de cerca de 100 refeições confecionadas e oferecidas pela empresa de restauração parceira do clube e decorreu durante a manhã na Praça Centenário. As refeições que não foram entregues no local serão distribuídas esta noite em Lisboa.Maria Serrano, vice-presidente do Sporting e responsável pela Fundação, participou na ação solidária, acompanhada por vários voluntários e por uma médica, que mediu a temperatura às pessoas que se deslocaram a Alvalade."Estas iniciativas são muito importantes para nós porque ajudar o próximo faz parte do ADN do Sporting, mas são ainda mais importantes para as pessoas que aqui vêm. Por isso mesmo, gostava de agradecer à Silva Carvalho e aos nossos voluntários", disse Maria Serrano, aos meios de comunicação do Sporting.