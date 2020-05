Fundação Sporting doa 40 cabazes a famílias de atletas da Academia Sporting e do Pólo EUL

A Fundação Sporting entregou, esta quarta-feira, 40 cabazes de bens alimentares diversos às famílias de atletas da Academia Sporting e da formação do Pólo EUL.





Segundo informação prestada pelo clube, os bens incluem azeite, batatas, fruta, bolachas e águas e sumos. Além do Grupo Stromp, também a UNICER, Maturis, João Portugal Ramos e alguns patrocinadores do clube ajudaram na recolha dos referidos bens."A todos eles, obrigado por se juntarem à Fundação Sporting e tornarem possível a nossa ajuda a estas famílias", sublinhou Maria Serrano, vice-presidente do Sporting e vice-presidente da Fundação Sporting.