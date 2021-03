Fundação Sporting em ações solidárias na Madeira

A Fundação Sporting vai estender as suas ações solidárias à Madeira, uma garantia dada por Maria Serrano, a vice-presidente da instituição de solidariedade leonina. Neste sentindo, a dirigente já se reuniu com o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeita, José Manuel Rodrigues, com o intuito de acelerar este projeto.





Nos próximos dias, Maria Serrano irá visitar o Abrigo de Nossa Senhora de Fátima, a Fundação Aldeia da Paz e a Fundação Patronato de São Filipe. A ideia passa por conhecer a fundo o funcionamento e as necessidades destas organizações para realizar um auxílio mais eficiente.