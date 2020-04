Fundação Sporting oferece estrutura de balneários e chuveiros às urgências do Hospital São José

A Fundação Sporting voltou a apoiar os profissionais de saúde no combate à pandemia. Em nova iniciativa solidária, a fundação ofereceu ao Hospital de São José, em Lisboa, uma estrutura de balneários e chuveiros de apoio às urgências.





"Esta pandemia agravou uma necessidade existente no hospital. E a Fundação Sporting acabou por conseguir dar a resposta à pretensão das equipas de profissionais de saúde, com a construção de uma estrutura modelar de balneários e chuveiros de apoio às Urgências. Diria que foi tudo feito em tempo recorde, em diálogo com o hospital e a empresa responsável pela estrutura", sublinhou Maria Serrano, presidente da Fundação Sporting e vice-presidente do Sporting.