Fundação Sporting promove ação solidária nas ruas de Lisboa

A Fundação Sporting realizou mais uma ação solidária nas ruas de Lisboa. A iniciativa no âmbito do Dia de Reis foi conduzida pela vice-presidente Maria Serrano e contou com a participação de mais cinco sportinguistas do Alentejo, nomeadamente a fadista Ana Sofia Varela.





Em nova parceria com a Comunidade Vida e Paz, a Fundação serviu Bolo Rei e proporcionou a animação das cantigas tradicionais desta data a pessoas desfavorecidas e sem abrigo. Na véspera de Natal, uma ação semelhante noticiada porfoi acompanhada por Frederico Varandas, Hugo Viana e Rúben Amorim.Ao longo do mês de dezembro, a Fundação auxiliou instituições como o Centro Social de Santo André, Centro Educativo Navarro de Paiva e Centro Educativo da Bela Vista. Em Portalegre e em Elvas, em colaboração com os núcleos locais, foi prestado apoio ao Internato Masculino de Santo António, Internato Feminino de Nossa Senhora da Conceição e Centro de Acolhimento "Os Cucos".Nesta quadra festiva marcada por uma grave crise sanitária, os leões desenvolveram ainda iniciativas solidárias à margem do Sarau de Ginástica do Sporting, em diferentes equipas do clube, com a Santa Casa da Misericórdia de Beja e a Câmara Municipal de Cascais. A Fundação Sporting distribuiu equipamentos por diversos núcleos espalhados por todo o país e tem já planeadas entregas de bens nos Açores e na Madeira.