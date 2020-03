Fundação Sporting promove almoço solidário

O Sporting vai promover no domingo um almoço solidário, destinado aos sem-abrigo da cidade de Lisboa, que, como é natural, estão a enfrentar grandes dificuldades nesta fase de isolamento social a que o país tem sido submetido.





Assim, todos aqueles que estiverem interssados numa refeição quente deverão dirigir-se, no domingo, a partir das 13 horas, à Praça Centenário, o local onde , tradicionalmente, ficam estacionados os autocarros das equipas que visitam Alvalade, e aguardarem serenamente pela sua vez.Trata-se de uma iniciativa da Fundação Sporting, que inclui a oferta de termómetros aos sem-abrigo, para que possam medir a febre e, de certa forma despistar os indícios do Covid-19, e consultas com médicos voluntários, que se encontrarão no local.