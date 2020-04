Fundação Sporting visita Maria José Valério

A Fundação Sporting esteve esta terça-feira em missão solidária na Casa do Artista, em Lisboa. Maria Serrano, vice-presidente do Sporting e responsável pela fundação, entregou máscaras e lembranças do clube a todos funcionários e utentes da instituição, entre eles Maria José Valério.





Plenamente restabelecida, depois de ter estado internada no Hospital dos Capuchos, em novembro, a conhecida fadista e intérprete da 'Marcha do Sporting' foi alvo de atenção especial e recebeu, entre outros 'extras', um cachecol que usou para... reinventar a icónica madeixa de cabelo verde.