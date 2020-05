«Futebol mais Covid é igual a negócio»: Claque do Sporting exibe tarjas contra a retoma da Liga

A claque leonina 'Torcida Verde' exibiu, esta quarta-feira, tarjas contra a retoma da Liga NOS, que irá regressar no próximo dia 3 de junho, devido à pandemia de Covid-19.





Mensagens como "Futebol mais Covid é igual a negócio", "Parem o futebol. Não existe futebol sem adeptos" e "Assassinos do futebol [com imagens dos logos da Liga, UEFA e FPF] foram exibidas, esta quarta-feira, na Alameda, em Lisboa, mostrando o desagrado de alguns adeptos leoninos no que diz respeito ao reatar da prova.