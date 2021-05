Futebol voltou ao relvado de Alvalade

O Sporting reuniu na tarde desta quarta-feira os seus colaboradores para um torneio de futebol no Estádio José Alvalade. A iniciativa contou com 76 participantes distribuídos por quatro equipas.





"Foi uma forma de celebrarmos todos juntos, de desfrutarmos e descontrairmos um pouco. Hoje fomos nós os artistas aqui no relvado, com um pouco menos de talento, diria (risos), mas fizemos por isso. Demos tudo em campo como demos ao longo da época e por isso é que tivemos o sucesso que agora estamos a aproveitar", disse aos meios do clube Francisco Salgado Zenha, vice-presidente responsável pela área financeira.