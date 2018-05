Paulo Futre afirmou, na CMTV, ter tido uma conversa com Bruno de Carvalho revelando que o presidente do Sporting colocou em cima da mesa a possibilidade de avançar com um pedido de demissão."Ele pensou e continua a pensar demitir-se. Só não apresentou ainda a demissão porque o Jaime Marta Soares lhe disse nestes dias que ia meter uma comissão de gestao durante seis, sete, ou oito meses e ainda não ia haver eleições para já", afirmou.E prosseguiu: "Senti-o muito preocupado a nível pessoal, triste, arrasado, mas quando falámos sobre o Sporting vi-o com força. Depois fiz-lhe uma pergunta: 'e se os jogadores rescindem na segunda, Bruno?' Ele disse que podem ir para a frente mas vão perder como perdeu o Bruma".