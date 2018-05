Com mais um ano de contrato, Jorge Jesus tem ficado na expectativa, pendente de um desfecho em torno do impasse diretivo. Depois da decisão que resultou do encontro de ontem dos órgãos sociais e da própria disponibilidade de Frederico Varandas para avançar com uma candidatura, os dados sobre a mesa alteraram-se, pelo que é previsível que nas próximas horas também a situação do atual técnico possa conhecer desenvolvimentos importantes.A ideia que prevalece é a de que, seja qual for o próximo presidente do Sporting, o ciclo de Jorge Jesus nos leões deverá mesmo ter chegado ao fim no Jamor, na conclusão de uma semana traumática, talvez a mais difícil da carreira do experiente treinador. O facto, porém, é que Jesus está ligado ao clube por mais uma temporada e, nesse sentido, a desvinculação terá de passar, sempre, por um acordo entre as partes. Na certeza de que estão em causa 8 milhões de euros, aproximadamente o valor de uma época de salários do amadorense.Desde a segunda-feira que antecedeu o ataque à Academia, a realidade mudou mas a dúvida continua. Certo é que há margem para acreditar em cedências de ambas as partes. E a entrada em período eleitoral até pode voltar a adiar uma clarificação.