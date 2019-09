Futuro de Keizer a ser decidido em Alvalade

O futuro de Marcel Keizer está, neste momento, a ser decidido em Alvalade. Após o fecho do mercado a SAD do Sporting está desde manhã reunida a debater o futebol leonino, sendo que a saída de Marcel Keizer está em cima da mesa.Tal comonoticiou segunda-feira, são vários os elementos da direção leonina que estão descontentes com o trabalho do técnico holandês e até ontem só Frederico Varandas segurava o treinador. As próximas horas são decisivas.