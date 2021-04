Gabriel Silva assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Gabriel Silva, um jovem avançado de 14 anos que já se encontra a residir na Academia. O jogador revela-se "muito feliz" por ter assinado pelo clube leonino, a apresenta-se aos adeptos como um atacante que "gosta de marcar e assistir". "Desde que cheguei ao clube que sonhava em dar este passo, agora vou começar a lutar por outras metas", afirmou, à Sporting TV, onde ainda se confessou um admirador de Pedro Gonçalves: "Sou um avançado com bom remate e visão de jogo. Vejo no Pote um exemplo a seguir pois dentro de campo tem características parecidas com as minhas".