Gala Honoris Sporting junta três eventos

O universo sportinguista vai viver uma noite em cheio na V Gala Honoris Sporting, agendada para a próxima terça-feira, dia 17, no Casino Estoril. Para além de premiar as figuras em maior destaque ao longo do ano nas diversas modalidades e nas restantes áreas da vida do clube – e recorde-se que a entrega dos Prémios Honoris é obrigatória, pois está prevista nos estatutos – o evento irá também assinalar o tradicional jantar Corporate, dedicado aos parceiros empresariais.





Enquanto as edições anteriores foram realizadas no dia da fundação (1 de julho), a gala deste ano terá um formato diferente, que compreende ainda o convívio de Natal. Uma junção que, sabe Record, fica a dever-se a questões orçamentais. Por altura do 113º aniversário, o Sporting promoveu somente uma cerimónia para a apresentação dos equipamentos oficiais.