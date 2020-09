Galatasaray quer Doumbia

O Sporting continua a tentar encontrar soluções para a sua longa lista de excedentários e, no caso de Doumbia, pode haver luz ao fundo do túnel. Segundo a imprensa turca, o Galatasaray tem o médio-defensivo referenciado e pode avançar com uma proposta de empréstimo, isto depois do ataque falhado ao médio turco Okay Yokuslu, do Celta de Vigo. Refere a fonte que os belgas do Anderlecht e Club Brugge, bem como os alemães do Borussia Monchengladbach e Werder Bremen, estarão na corrida.

Por outro lado, Pedro Mendes está igualmente próximo da saída. O Almería está em negociações pelo avançado, mas o Reading ainda não desistiu.