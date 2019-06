Gameboxes já estão à venda

O Sporting anunciou ontem que já deu início à fase de renovação das Gameboxes para a nova temporada, com algumas novidades e com os preços a terem um aumento geral, em média, de 5%, um facto que gerou algumas críticas nas redes sociais por parte dos adeptos. A nova Gamebox contemplará o Troféu Cinco Violinos, no dia 28 de julho contra o Valencia; os 17 jogos no campeonato em Alvalade; até quatro partidas da Liga Europa (três jogos da fase de grupos mais o possível duelo dos 16 avos-de-final); e a fase de grupos da Taça da Liga.

O Sporting enumera várias novidades para a nova época, destacando a valorização dos lugares mais centrais, com melhor visibilidade e que estão sempre cheios. O clube realça ainda que os aumentos do preço nunca serão superiores a um euro por jogo, com hipótese de continuar a pagar o preço do ano passado mudando para as bancadas adjacentes.

Outra das novidades reveladas está relacionada com os mais novos. O preço para as crianças sofre um aumento considerável, em parte por ter sido detetada uma utilização irregular dos lugares, mas terá ainda assim 50% de desconto. Há ainda a implementação do apelidado sector família. O Sporting manteve a facilidade de pagamento faseado em três prestações.

Protocolo com claques

Uma das causas para o número total de Gameboxes ainda não estar definido prende-se com o facto de o protocolo com as claques não estar fechado. Por essa razão ainda está por determinar o número de lugares à venda no topo sul para o público em geral. O atual protocolo estipula que as claques têm direito a 1.800 lugares (800 mais 1.000 de opção) mas a direção de Frederico Varandas ainda não definiu os números para 2019/20.



NÚMEROS



450 euros é o máximo que os adeptos podem pagar pela Gamebox, destinada aos melhores lugares das centrais, junto ao relvado



93 euros é o mínimo que um sócio pode pagar na compra de uma Gamebox, neste caso destinado às crianças nos topos da bancada superior



24 jogos incluídos na Gamebox 2019/20. Para além dos 17 jogos em casa no campeonato, os adeptos têm ainda direito ao Troféu Cinco Violinos, às partidas da Liga Europa e da fase de grupos da Taça da Liga