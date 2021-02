«Ganhou-se uma equipa e isto é a fábrica do Sporting a produzir talento»

O Sporting venceu o Gil Vicente por 2-1, reforçando a liderança na Liga NOS. Record ouviu a este propósito conhecidos adeptos leoninos.



Júlio Isidro, apresentador



"Este final é a prova de um enorme entusiasmo da parte do Sporting, capaz de inverter qualquer resultado. Ganhou-se uma equipa e isto é a fábrica do clube a produzir talento. Sonha-se com algo, mas mantenho os pés assentes."



Gonçalo Fernandes, empresário



“O Gil Vicente foi a equipa que melhor interpretou o sistema tático de Rúben Amorim. Mas o Sporting mostrou novamente ter uma grande raça e crença e se continuar com esta união podemos ser campeões. Tivemos a estrelinha de campeão e de capitão.”



Jorge Gaspar, antigo dirigente



“O Sporting deu uma parte de avanço sem razão nem coração. Na segunda metade, teve mais coração mas conseguiu a vitória, que era o mais importante. Às vezes não conseguimos juntar o útil ao agradável, e de tudo isto se faz uma maratona.”





