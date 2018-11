Gediminas Mazeika apita jogo do Sporting em Londres

O lituano Gediminas Mazeika é o árbitro escolhido para o jogo entre Arsenal e Sporting, da quarta jornada do grupo E da Liga Europa, informou esta segunda-feira a UEFA.O árbitro estará pela primeira vez num jogo dos leões, depois de na última época ter estado na derrota do Benfica em Old Trafford com o Manchester United (2-0), e na goleada em 2016 de Portugal nas Ilhas Faroé (6-0).O Sporting chega a Londres, em jogo agendado para quinta-feira (20:00), na segunda posição do grupo, com seis pontos, atrás do Arsenal (9). Na terceira posição está o Vorskla Poltava (3) e em quarto o Qarabag, sem pontos.Nas nomeações para a Liga Europa, a UEFA indicou ainda o árbitro português Tiago Martins para o jogo entre Apollon e Eintracht Frankfurt, em Nicósia, às 17:55.Tiago Martins terá como árbitros assistentes Luís Campos e Ricardo Santos, e João Capela e Carlos Xistra serão os árbitros de baliza.