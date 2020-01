Gelson Dala regressa ao Sporting

Gelson Dala deixou o Antalyaspor, clube ao qual estava cedido pelo Sporting, e regressa assim a Alvalade.





Em comunicado, o emblema turco, atual 16º classificado do campeonato daquele país, anunciou que o avançado angolano "voltou hoje ao seu clube". "Desejamos sucesso a Gelson Dala na sua carreira", pode ler-se.Comodeu conta em tempo oportuno, o atacante de 23 anos estava descontente com a reduzida utilização (um golo em nove jogos). A SAD do Sporting irá, agora, encontrar nova solução, que deverá passar por novo empréstimo.